Джармуш снимет фильм о зомби «с величайшим актерским составом всех времен»

В сети появился трейлер фильма «Мертвые не умирают» режиссера Джима Джармуша. Проморолик опубликован на YouTube-канале Focus Features. В подписи к трейлеру указано, что это будет «фильм о зомби с величайшим актерским составом, когда-либо разорванным в клочья», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В ленте сыграютБилл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Хлоя Севиньи, Стив Бушеми,Дэнни Гловер, Игги Поп, Том Уэйтс, Селена Гомез, рэпер RZA, Лука Саббат и Калеб Лэндри Джонс. Джармуш также выступил сценаристом картины. Премьера «Мертвые не умирают» запланирована на 14 июня.