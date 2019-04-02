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Порядка 113 млн человек в мире в 2018 году испытывали острый голод


Около 113 млн человек в 53 странах мира в 2018 году испытали острую нехватку продовольствия. Об этом говорится в докладе, подготовленном Европейским Союзом, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП).

В докладе отмечается, что почти две трети этих людей проживают в восьми странах: в Афганистане, ДР Конго, Эфиопии, Нигерии, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом в 2017 году показатель составлял 124 млн человек, таким образом, число людей, столкнувшихся с острым голодом, в 2018 году сократилось на 8,8%.

 




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