Спикер НС Армении принял посла Аргентины

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 2 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Аргентинской Республики в Армении Гонсало Уриолабеитиа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя посла, руководитель законодательного органа подчеркнул заинтересованность Армении в дальнейшем углублении отношений со странами латиноамериканского региона, в том числе с Аргентиной. По его словам, несмотря на географическую дальность, налицо хорошие предпосылки для развития двусторонних отношений. В этом контексте А.Мирзоян подчеркнул важность упрочения межпарламентских связей, деятельности депутатских групп дружбы, взаимных поездок и роль международной дипломатии.

Председатель НС приветствовал решение парламента Аргентины о провозглашении 24 апреля, в память жертв Геноцида армян, Днем толерантности и уважения между нациями. Представляя позицию армянской стороны по Нагорно-Карабахскому вопросу, глава законодательного органа подтвердил решимость Армении в урегулировании проблемы исключительно путем мирных переговоров в формате имеющей международный мандат единственной структуры – сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Гонсало Уриолабеитиа отметил, что его страна поддерживает политику разрешения конфликта мирным путем. Он подчеркнул весомую роль парламентской дипломатии, взаимодействия законодательных органов, необходимость дополнения имеющихся дружественных связей новой повесткой.

Стороны сочли необходимыми сотрудничество на международных парламентских площадках, целесообразность взаимодействия в экономической сфере – в дополнение к имеющимся политическим и культурным связям.

Обоюдно подчеркнута роль армянской общины как в различных сферах внутренней жизни Аргентины, так и в укреплении армяно-аргентинских отношений.