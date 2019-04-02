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Состоялась встреча президентов Армении и Арцаха


Президент Республики Арцах Бако Саакян 2 апреля встретился с прибывшим накануне в Арцах президентом Республики Армения Арменом Саркисяном.

Как сообщает Арменпресс, были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия двух армянских республик.

Главы двух армянских государств посетили село Тог Гадрутского района. Армен Саркисян и Бако Саакян ознакомились с социально-экономическим положением села и посетили действующие там производственные объединения.




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