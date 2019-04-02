В британском парламенте создали спецкомитет по изучению фейковых новостей

Специальный подкомитет по изучению дезинформации и фейковых новостей создали британские парламентарии, говорится докладе комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту.

"Мы уверены, что существует общественный интерес в продолжении нашего исследования угрозы демократии, исходящей от дезинформации. Поэтому мы формируем новый подкомитет по вопросам дезинформации. Мы запустим новый сайт (для комитета) и проведем слушания с участием министра по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Джереми Райта в мае 2019 года", - говорится в докладе комитета,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы планируем, что подкомитет станет главным парламентским органом для решения вопросов, связанных с дезинформацией и конфиденциальностью данных. Подкомитет станет координационным центром для тех, кто исследует эту угрозу демократии", - говорится в документе.