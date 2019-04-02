Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

В Минобороны раскрыли детали взрыва в Военной академии в Петербурге


"Неустановленный безоболочный предмет" взорвался во вторник в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге, три человека получили травмы, сообщает Минобороны России.

"Около 13 часов 30 минут в Санкт-Петербурге в одном из служебных помещений административного здания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета", - сказано в релизе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Три человека получили травмы, им уже оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности, отмечает Минобороны.

На месте работает руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства выясняются.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского – один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС РФ, а также федеральных органов исполнительной власти.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации