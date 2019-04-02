Валерий Осипян обсудил с главой делегации ЕС в Армении реформы в полиции

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян 2 апреля принял главу делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского. Как сообщили “Арменпресс” в пресс-службе полиции Армении, поприветствовав посла, Валерий Осипян высоко оценил тесное сотрудничество Армении и ЕС и представил подробности проводимых в полиции реформ. Речь шла о внедрении бальной системы дорожной полиции и создании в Ереване новой мобильной патрульной службы. Начальник Полиции РА отметил, что в этом направлении для создания эффективного и качественного подразделения продолжаются соответствующие работы.

Петр Свитальский, приветствуя проводимые в полиции реформы, выразил свою поддержку в их реализации. Посол отметил, что в последнее время заметны положительные изменения в работе полиции. Благодаря этому значительно увеличилось и доверие общества к полиции. Стороны обсудили вопросы обмена опытом, организации курсов с участием соответствующих специалистов европейских стран на тему мобильной патрульной службы, переподготовки, оснащения и вооружения служащих подразделения.

На встрече были обсуждены также и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.