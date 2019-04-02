Председатель НС принял посла Сирии в Армении

2 апреля Председатель НС РА Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Сирийской Арабской Республики (САР) в Армении Мохаммеда Хаджа Ибрагими. Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя посла в парламенте, глава законодательного органа отметил, что армяно-сирийские отношения, имеющие вековую историческую и культурную традицию, имеют большую перспективу расширения.

Высоко оценив содействие и гостеприимное отношение народа Сирии к пережившим Геноцид армянам, руководитель законодательного органа подчеркнул, что Армения не могла остаться безразличной к нынешним реалиям в Сирии и протянула руку гуманитарной помощи пострадавшим от войны сирийцам.

С точки зрения дальнейшего углубления двусторонних связей председатель НС подчеркнул роль межпарламентского взаимодействия, выразив уверенность, что сформированная парламентская группа дружбы им придаст новый импульс.

Поздравив Арарата Мирзояна с избранием главой законодательной структуры, Мохаммед Хадж Ибрагими назвал многовековые армяно-сирийские отношения не только дружественными, но и братскими. Он выразил признательность властям Армении за оказанную Сирии гуманитарную помощь, отметив, что этот шаг высоко оценивается сирийским народом.

Посол высоко оценил роль армянской общины Сирии как в жизни страны, так и в укреплении двусторонних связей. В этом контексте дипломат коснулся программы, согласно которой в программу его правительства было включено восстановление армянских церквей Сирии. Высоко оценив тесные двусторонние политические и культурные связи, стороны подчеркнули необходимость активизации экономической составляющей в отношениях, выделили сферы сельского хозяйства, информационных технологий, образования. В ходе встречи были затронуты региональные и международные вопросы.