Предметом спора между Грузией и Азербайджаном остаются 34% государственной границы

Предметом спора между Грузией и Азербайджаном являются 34% государственной границы. Как сообщают в грузинском внешнеполитическом ведомстве, на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% границы и продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Работы по делимитации государственной границы ведутся с 1995 года. Из периметра границы сторонами на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% и продолжаются переговоры с целью согласования остальных сегментов», - заявляют в МИД.



вопрос делимитации грузино-азербайджанской границы активизировался после встречи президентов Грузии и Азербайджана. Саломе Зурабишвили в ходе встречи с Ильхамом Алиевым заявила, что пора, после стольких лет, завершить решение вопроса, связанного с границей.