Внеочередной 12-ый съезд Союза добровольцев “Еркрапа” состоится 7 апреля

2 апреля по повестке созыва 12-го внеочередного съезда Союза добровольцев "Еркрапа" состоялось заседание правления. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Союза добровольцев “Еркрапа”, 7 апреля в 12:00 в зале заседаний правительства РА состоится 12-ый внеочередной съезд Союза добровольцев “Еркрапа”.

В повестку съезда будут включены следующие вопросы: выборы правления Союза добровольцев “Еркрапа” и председателя правления, выборы ревизионной комиссии Союза добровольцев “Еркрапа” и заявление 12-го внеочередного съезда Союза добровольцев “Еркрапа”.