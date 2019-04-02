Внеочередной 12-ый съезд Союза добровольцев “Еркрапа” состоится 7 апреля
2 апреля по повестке созыва 12-го внеочередного съезда Союза добровольцев "Еркрапа" состоялось заседание правления. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Союза добровольцев “Еркрапа”, 7 апреля в 12:00 в зале заседаний правительства РА состоится 12-ый внеочередной съезд Союза добровольцев “Еркрапа”.
В повестку съезда будут включены следующие вопросы: выборы правления Союза добровольцев “Еркрапа” и председателя правления, выборы ревизионной комиссии Союза добровольцев “Еркрапа” и заявление 12-го внеочередного съезда Союза добровольцев “Еркрапа”.
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