Греческий премьер прибыл в Северную Македонию впервые за 28 лет

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл с визитом в столицу Северной Македонии Скопье. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник греческая газета "Катимерини".

Это первый официальный визит греческого премьера в страну с того момента, как в 1991 году республика Македония объявила о независимости.

Ципраса встретил в аэропорту премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

Ожидается, что визит Ципраса позволит укрепить связи между двумя странами. Премьера в поездке сопровождают более ста представителей греческого бизнеса и десять членов кабинета министров.

Стороны, как ожидается, подпишут соглашения по транспорту, обороне, инфраструктуре и экономике.

В начале февраля 2019 года парламент Греции после решения Македонии о смене названия на Северную Македонию одобрил меру, которая позволяет стране стать членом НАТО. Греция из-за споров о названии Македонии блокировала вступление страны в НАТО более десяти лет.