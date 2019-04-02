В результате перестрелки на границе Индии с Пакистаном погибли семь человек

Перестрелка произошла между индийскими и пакистанскими военными в районе границы в Кашмире, семь человек погибли. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство Associated Press.

С пакистанской стороны погибли трое военнослужащих и один мирный житель, с индийской - один военный и двое мирных жителей, один из которых - ребенок. Еще несколько человек получили ранения.

В заявлении пакистанской армии указывается, что военные "дали эффективный ответ" на действия Индии, которая, согласно версии Исламабада, провела обстрел позиций пакистанских военнослужащих в Кашмире.

В свою очередь армия Индии обвинила Пакистан в том, что пакистанские военные первыми открыли огонь, проведя накануне минометный обстрел вдоль линии контроля в Кашмире.