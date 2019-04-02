Правительство предоставит бизнесу более широкие возможности для участия в системе госзакупок

Министерство финансов Армении в контексте осуществляемых в процессе государственных закупок реформ на уровне предзакона внесло определенные изменения и представило правительству проект. Для участия в системе закупок критерии квалификации для малого и среднего бизнеса не будут устанавливаться в случае закупок на сумму до 10 млн драмов вместо прежних 5 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления политикой закупок Министерства финансов Армении Сергей Шахназарян.

“Для составления проекта мы получили предложения от бизнеса и общественных организаций и представили их на обсуждение правительства. Но они пока не обсуждались. Этим урегулируется рад вопросов. Если на день подачи заявки у субъекта бывали просроченные долги по налоговым и обязательным платежам социального обеспечения Республики Армения, он не мог участвовать в конкурсе. Законопроектом предлагается после выплаты долгов, предоставить возможность участвовать в процессе”, - сказал Шахназарян.

В настоящее время существует определенное ограничение по части участия в закупках организаций, имеющих кредитные обязательства. По словам Шахназаряна, это также выйдет. Министерство финансов по возможности исключит также загруженность участников процесса закупок формальными требованиями. “То есть, те документы, которые у нас есть и мы можем их проверить и оценить, мы больше не будем требовать их у участников. И если возникнет желание выяснить, соответствует ли представленная информация действительности или нет, то уточним это через соответствующие государственные органы”, - сообщил начальник управления.

При госзакупках на сумму до 5 млн драмов малому и среднему бизнесу без соответствия требованиям какого-либо квалификационного критерия, предоставлялась возможность участия в процедурах. По словам Шахназаряна, этот порог в 5 млн драмов будет повышен и составит 10 млн драмов. Таким образом повысится и степень привлекательности. Шахназарян подчеркнул, что это те видимые проблемы, на которые бизнес имел определенные жалобы.