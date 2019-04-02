Подсветка статуи Христа в Рио-де-Жанейро стала синей в знак внимания к проблеме аутизма

Одна из главных достопримечательностей Рио-де-Жанейро, статуя Христа на горе Корковадо, подсвечивается синим цветом в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. Синюю подсветку монумента включили в понедельник в 18:30 по местному времени (00:30 вторника мск), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Таким образом мы хотим продемонстрировать свою любовь к людям с аутизмом, заставить других задуматься о его проявлениях и симптоматике и научиться взаимодействовать с аутистами. Подобно Христу, мы должны с открытым сердцем обратиться к решению этой проблемы", - такими словами объяснил участие в международной акции Light It Blue ("Зажги синим") настоятель храма отец Омар Рапозу.

По неофициальным подсчетам, число людей с диагнозом расстройство аутистического спектра (РАС) в Бразилии доходит до 2 млн человек, а по всему миру, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), такое расстройство, проявляющееся, как правило уже в раннем детстве, выявляется у 1 ребенка из 160.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day) отмечается ежегодно 2 апреля. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года с целью привлечения внимания общественности к необходимости помогать людям с аутизмом и повышать качество их жизни.