Тимошенко не верит в правосудие на Украине и не будет оспаривать итоги выборов

Кандидат в президенты Украины глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что считает результаты первого тура президентских выборов сфальсифицированными, но не будет оспаривать их в суде, так как не верит в правосудие в стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я могу сразу сказать, что мы не идем в суд, - сказала она. - Причина этого простая, во время проведения выборов мы не один раз ходили в суд во время выборов, но после реформы судебной системы президент ее приватизировал, и она работает так же фальшиво, как и выборы президента. Она не вынесет реальных правосудных решений".

"Мы не будем надеяться на то, чего нет, - заявила Тимошенко. - Судебной системы на Украине нет, поэтому обжаловать там выборы невозможно".

Тимошенко добавила, что не поддерживает ни Зеленского, ни Порошенко во втором туре.