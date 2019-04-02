В Германии автобус со школьниками попал в ДТП

Рейсовый автобус, на котором дети ехали в школу, врезался в дерево в Германии, 20 человек пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в Facebook полиция города Падерборн в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Инцидент произошел утром во вторник. На момент столкновения в автобусе находились 28 пассажиров в возрасте от 12 до 52 лет, среди них много учеников местной школы. Два человека получили тяжелые ранения.

Полиция перекрыла улицу для движения. На место прибыли сотрудники спасательной службы, были задействованы два спасительных вертолета.

В настоящий момент неясно, почему водитель потерял контроль над автобусом. Ведется расследование.