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Проректором ЕрГУ по учебной работе назначен Менуа Согомонян


Ученый секретарь ЕрГУ Менуа Согомонян назначен проректором по учебной части Ереванского государственного университета. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ЕрГУ.

Менуа Согомонян окончил факультет международных отношений ЕГУ. В 2004 - 2007 гг. учился в аспирантуре ЕрГУ. В 2007 году защитил диссертация на тему “Армяно-британские отношения в 1991-2000 гг.”, получив ученую степень кандидата исторических наук.

Доцент кафедры политических институтов и процессов ЕрГУ Менуа Согомонян  в 2007 – 2008 гг. работал преподавателем на кафедре истории Ереванского государственного медицинского университета, в 2008 - 2015 гг. был ассистентом кафедры политических институтов и процессов ЕГУ. В 2008 – 2011 гг. работал заместителем декана факультета международных отношений, с 2011 г. был ученым секретарем ЕрГУ.

Круг научных интересов Менуа Согомоняна  -  теория международной политики и международной безопасности, процессы и условия принятия внешнеполитических решений.




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