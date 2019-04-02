Министерство здравоохранения и компания “Гильяд” будут сотрудничать в эффективной организации борьбы с вирусными гепатитами

Министерство здравоохранения Армении заключило меморандум о сотрудничестве с компанией “Гильяд” (Gilead Science Ireland UC). Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, меморандум подписали министр здравоохранения Арсен Торосян и представитель компании “ Гильяд” Бен Камарк, согласно которому компания "Гильяд" выдаст Армении лицензию на производство, упаковку и импорт генерических лекарств в соответствии со схемой лечения гепатита С.

“Вирусные гепатиты являются приоритетными задачами здравоохранения в мире и характеризуются широкой распространенностью. В настоящее время организация и осуществление эффективной борьбы с вирусными гепатитами является одной из актуальных задач системы здравоохранения Республики Армения”,- сказал министр Арсен Торосян, добавив, что специалистами министерства разработана “Национальная программа по профилактике и контролю за вирусными гепатитами на 2019 - 2023 года”, в рамках которой планируется обеспечить как минимум 1000 пациентов антивирусным лекарственным лечением.

Для обеспечения целей ВОЗ 2030 необходимо расширить скрининговые исследования и лечение инфекции, вызванной вирусом гепатита С, и одновременно принять активные превентивные меры с целью сокращения числа новых случаев заражения.

В 2018 году фондом “Центр анализа заболеваний” совместно с Европейским региональным офисом ВОЗ, армянским офисом воз и Министерством здравоохранения РА был проведен анализ передачи гепатита В и С, в результате чего были предложены модели лечения и профилактики гепатита С.