Часть школ, ремонтируемых усилиями правительства Армении и Азиатского банка развития, будет сдана в эксплуатацию во второй половине года

В рамках программы реконструкции школ, находящихся в зоне сейсмической опасности в Армении, осуществляемой при помощи Правительства Республики Армения и Азиатского банка развития, во второй половине 2019 года 7 школ будут сданы в эксплуатацию. Как передает «Арменпресс», об этом 2 апреля в ходе обсуждения на тему “Образовательные проблемы в старых селах новой Армении” сказал министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян.

“Первоначальной целью программы был капитальный ремонт школ, находящихся в зоне сейсмической опасности, но исследования показали, что большую часть школ нужно полностью разрушить и построить вновь. Вот почему начальное число может быть изменено. На данный момент правительством утверждены 46 программ по капитальному ремонту. В этом году мы планируем ремонтные работы в 31 школе. Идет строительство 7 школ, часть которых во второй половине года будет сдана в эксплуатацию”, - сказал Папикян.

Министр образования и науки РА Араик Арутюнян отметил, что проблемы физического состояния имеют 400 школ, что отрицательно влияет на качество образования.

“У нас есть серьезнейшие проблемы, связанные с неутешительным состоянием школ, с которыми мы сталкиваемся сейчас, и это не может не иметь своего негативного влияния на качество образования. Решения разрабатываются, разрабатывались и ранее Сейчас мы должны перейти к их внедрению”, - отметил Араик Арутюнян.

Представители правительства отметили, что для ремонтных работ 400 школ есть только 1/5 млрд необходимого финансирования, а остальную часть нужно найти посредством международных и местных партнеров.