Нетаньху встретится с Путиным в четверг

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Нетаньяху.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в этот четверг в Москве", - говорится в сообщении.

Раннее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля, в котором обсуждались контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе.