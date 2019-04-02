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Нетаньху встретится с Путиным в четверг


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Нетаньяху.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в этот четверг в Москве", - говорится в сообщении.

Раннее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля, в котором обсуждались контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе.

 

 

 

 




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