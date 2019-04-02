Переход ко всеобщему инклюзивному образованию является одной из приоритетных задач: министр образования и науки Армении встретился с Таней Радочай

Министр образования и науки РА Араик Арутюнян провел рабочую встречу с представителем Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Армении Таней Радочай. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования и науки РА , министр высоко оценил содействие ЮНИСЕФ в период перехода на инклюзивное образование и выразил надежду, что оно продолжится и на этапе внедрения в Ереване и других областях.

“Переход на универсальное инклюзивное образование является для нас первоочередной задачей, поскольку оно поднимет общество на качественно новый уровень. Солидарность, любовь и терпимость - вот эти ценности, которых на протяжении многих лет не хватало нашему обществу. Успеха дистигли те страны, которые сумели передать обществу эти ценности”, - отметил Араик Арутюнян. По словам министра образования и науки, благодаря шагам, направленным на всеобщее инклюзивное образование, наша страна будет иметь общество, руководствующееся другими принципами и критериями сосуществования. При этом он подчеркнул, что в ходе перехода ко всеобщему инклюзивному образованию возникают многочисленные проблемы между различными социальными группами. В этом контексте Араик Арутюнян отметил важность содействия ЮНИСЕФ в вопросе переподготовки учителей и организации встреч с родителями.

Выразив готовность к укреплению и развитию сотрудничества, Таня Радочай в свою очередь подчеркнула важность усилий Министерства образования и науки Армении в направлении всеобщего инклюзивного образования. По ее словам, всеобщее инклюзивное образование является своеобразным ключом к решению проблем общества.

В ходе встречи стороны коснулись также и программы разработки и внедрения альтернативных дошкольных моделей, осуществляемых при содействии ЮНИСЕФ. Придавая важность внедрению новых моделей, министр образования и науки счел необходимым проведение ситуационного исследования в этом направлении.

На встрече обсуждались также работы, осуществляемые с ЮНИСЕФ в разных направлениях, в частности, расширение сети детских садов, создание центров профессиональной ориентации и ряд других программ.