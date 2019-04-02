Число жертв тропического циклона "Идаи" в Мозамбике по состоянию на утро вторника составило 598 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местное издание País со ссылкой на Национальный институт управления бедствиями (INGC).

Ранее сообщалось о 501 погибшем. Президент страны Филипе Ньюси также заявлял, что всего в стране в результате стихии могли погибнуть более тысячи человек.

Отмечается, что последствия циклона затронули около 970 тысяч человек, пострадали более 1,6 тысячи человек.

Тропический циклон "Идаи" обрушился на юго-восточное побережье Африки в середине марта и затронул территории Мозамбика, Зимбабве и Малави. В Мозамбике больше всего в результате стихии пострадал город Бейра.