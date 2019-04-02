Мэр Нового Орлеана хочет извиниться за линчевание 11 итальянцев 128 лет назад

Извинения за самое крупное в истории США линчевание, произошедшее 128 лет назад, намерена принести мэр Нового Орлеана ЛаТойа Кантрелл. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, в ходе своего предстоящего выступления в Американо-итальянском культурном центре Кантрелл, как ожидается, огласит официальную прокламацию с извинениями за гибель 11 итальянских иммигрантов в 1891 году, передает Арменпресс.

Телекомпания напомнила, что поводом для крупных беспорядков в Новом Орлеане в марте 1891 года стало убийство начальника полиции Дэвида Хеннесси. Под подозрение подпали несколько иммигрантов, прежде всего итальянцы, однако жюри присяжных оправдало арестованных. 14 марта толпа численностью около 8 тыс. человек ворвалась в здание тюрьмы и расправилась с подозревавшимися в убийстве полицейского.

Линчевание 11 итальянцев в 1891 году оставило "незаживающую рану", отметила телекомпания со ссылкой на заявление члена муниципальной Комиссии по вопросам социальной справедливости Майка Санто. Члены Комиссии обратились по этому вопросу к мэру Нового Орлеана, и та согласилась с предложением о принесении извинений за тот трагический инцидент. "Для того, чтобы пойти на такой шаг, нужна сила воли, - привела телекомпания слова Санто. - Людям это нужно, особенно сейчас".

По данным Бюро переписи, около 15,7 млн граждан США считают себя выходцами из Италии.