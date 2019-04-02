Землетрясение произошло в Западной Грузии

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в высокогорном Онском районе Грузии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Научного института по изучению земли и Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр землетрясения был в селе Накиети, в трех километрах от города Они.

Подземные толчки были зафиксированы 11:30 по тбилисскому времени на глубине 10 километров.

Сообщения о пострадавших или о повреждениях зданий не поступали.





