Время в Ереване: 11:07:36,   2 Апрель

Землетрясение произошло в Западной Грузии


Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в высокогорном Онском районе Грузии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Научного института по изучению земли и Национального центра сейсмического мониторинга. 

Эпицентр землетрясения был в селе Накиети, в трех километрах от города Они. 

Подземные толчки были зафиксированы 11:30 по тбилисскому времени на глубине 10 километров. 

Сообщения о пострадавших или о повреждениях зданий не поступали. 



 

 




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