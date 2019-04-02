В ближайшие дни в Армении сохранятся осадки

В дневное время 2-го, с 3 по 4, с 6 по 7 апреля время от времени ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах - в виде дождя, в отдельных местах возможна гроза. По сообщению «Арменпресс», 5-го апреля ожидается погода без осадков, ветер юго-западный -3-8 м/с, 2-го апреля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Днем 2-го апреля температура воздуха повысится на 5-7 градусов, днем 3-го понизится на столько же, с 4 по 5 постепенно повысится на 5-6 градусов, с 6-го понизится на столько же.

В Ереване днем 2-го, с 3 по 4, с 6 по7 апреля время от времени ожидается дождь, возможна гроза. 5-го апреля ожидается погода без осадков.