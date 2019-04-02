Группа учеников посадила фруктовые деревья во дворе Голубой мечети

В рамках Недели детско-юношеской книги и музыки ученики Ереванской общеобразовательной школы № 100 2 апреля во дворе Голубой мечети читали стихи, посвященные природе и посадили вишни и сливы.

“Думаю, дети никогда не забудут этот день, потому что своими руками посадили деревья. Будет очень хорошо, если они и в дальнейшем будут заботится о деревьях, увидят, как они вырастают и дают урожай, ведь охрана природы является приоритетом для всех нас”, - отметила директор Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера Рузанна Телунц.

Как передает «Арменпресс», она подчеркнула, что выбор места посадки деревьев обусловлен тем, что в Национальной детской библиотеке им. Хнко-Апера есть иранский читальный зал, и у них очень крепкое сотрудничество с посольством Ирана. Посадка деревьев символизирует дружбу двух народов. Каждый год весной Союз писателей Армении, Национальная детская библиотека имени Хнко-Апера и другие организации проводят “Неделю детско-юношеской книги и музыки”, целью которой является укрепление связи детей с книгой, культурой. В течение недели в библиотеках и школах Еревана и областей проводятся различные мероприятия.