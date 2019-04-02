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Британская фирма ищет путешественника-вегана за 66 тысяч долларов в год


Британская компания, занимающаяся доставкой вегетарианских блюд, ищет "директора по вкусу", который должен будет путешествовать по миру в поисках новых растительных продуктов и блюд. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Lonely Planet.

Предполагается, что успешному кандидату придется проводить время в командировках в Японии, Китае, Индии, Турции и Чили до четырех месяцев в году.

При этом компания берет на себя расходы на проживание, проезд и питание, а также оплачивает отпуск в 28 дней.

Кандидат на эту вакансию должен иметь опыт работы в пищевой промышленности не менее трех лет, уметь выстраивать партнерские отношения и быть готовым пройти строгую процедуру отбора, включающую проверку биографических данных.

 

 

 




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