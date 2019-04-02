Тигран Хачатрян и посол США обсудили возможности углубления экономических отношений между двумя странами

Министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью, министр поздравил посла с назначением и пожелал успехов в дипломатической миссии.

Посол Трейси на встрече с министром отметила, что рада обсудить возможности углубления экономических отношений между двумя странами, а также обеспечения более благополучного и светлого будущего для народа Армении.

Тигран Хачатрян заметил, что в процессе сотрудничеств с США были не только обсуждения вопросов повестки дня, но и поддержка в осуществлении важных реформ в деле повышения конкурентоспособности экономики Армении, в деле определения завтрашней повестки.

Министр представил гостям экономические приоритеты правительства РА. “В этой программе мы сделали важный акцент - качественный экономический рост, который должен повлиять на многих людей. Таким образом, мы считаем экономическую инклюзивность тем основным измерением, которым правительство должно отчитываться за результаты своей политики”,-сказал министр.

Тигран Хачатрян коснулся проблемы низкой производительности предприятий и в этом контексте обсудил вопросы их технической оснащенности и переоснащения.

Министр экономического развития и инвестиций и посол обсудили важность улучшения качества современного образования, защиты прав собственности и максимального сокращения действующего администрирования с точки зрения обеспечения прогрессивного экономического развития.

Стороны обменялись мнениями о привлечении новых инвестиций, развитии внешних торговых отношений и улучшении бизнес-среды.