Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации. Как передает Арменпресс, об этом сообщила The Washington Post.

По данным нынешних и бывших должностных лиц Саудовской Аравии, а также членов семьи Хашкаджи, два его сына и две дочери получают выплаты в рамках усилий королевства по обеспечению того, чтобы дети журналиста были сдержаны в публичных заявлениях об убийстве отца.

Кроме того, сообщается, что каждый из детей получил дом в Саудовской Аравии стоимостью до $4 млн.

Уточняется, что после переговоров о дополнительной компенсации, которые ожидаются после завершения суда над убийцами журналиста, дети Хашкаджи могут получить еще более крупные выплаты - примерно по $10 млн каждый.

Отмечается, что дети не подвергали правительство Саудовской Аравии жесткой критике в течение нескольких месяцев после убийства. Как сообщил изданию один из источников, король Салман одобрил платежи в конце прошлого года в качестве признания того, что "была совершена большая несправедливость".