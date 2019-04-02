Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в понедельник, что ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"FAA рассчитывает получить окончательный пакет обновленного программного обеспечения Boeing в ближайшие недели для утверждения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиарегулятора.

Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.