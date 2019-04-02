По инициативе Министерства ТСИТ РА стартуют работы по разработке цифровой повестки дня Армении

Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА совместно с подразделением глобальной практики цифрового развития Всемирного банка (ВБ) провели семинар на тему “Повестка цифровой трансформации Армении. Цифровая стратегия и развитие, основанное на данных", чем было объявлено о начале процесса разработки повестки цифровой трансформации Армении. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, цель семинара - представить передовой мировой опыт стратегий цифровой экономики и вместе с ключевыми игроками спроектировать дорожную карту повестки цифровой трансформации Армении.

Заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий РА Гегам Варданян и советник министра транспорта, связи и информационных технологий РА Гаяне Серобян в своей речи представили представление правительства Армении о цифровой трансформации.

Гегам Варданян подчеркнул, что в Армении осуществлены крупномасштабные работы в условиях отсутствия национальной стратегии в сфере управления и подчеркнул важность инвентаризации проделанных ранее работ, до разработки национальной цифровой повестки.

Советник министра отметил важность участия в разработке цифровой повестки, выразив уверенность, что заинтересованные организации не упустят момент и должным образом сконцентрируют свои усилия, примут участие в разработке национальной цифровой повестки, нацеленной на инклюзивный экономический рост страны и быструю и беспрепятственную интеграцию в международные цифровые рынки.

Со стороны ВБ с приветственной речью выступил старший ответственный программы ВБ Олег Петров, который отметил важность чувства собственности страны и правительства РА в отношении повестки цифровой трансформации, отметив, что они готовы содействовать цифровой повестке Армении, разработанной правительством РА. Ведущая программы Прасанна Лал Дас представила ориентировочный доклад “Развитие на основе данных”, в котором подчеркивается стратегическое и ключевое значение данных в контексте цифровой конкурентоспособности. Из чего следует, насколько важно иметь стратегию управления данными.