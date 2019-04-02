В плане боевой подготовки и вооружения у нас есть качественные изменения: Габриэл Балаян

За последние несколько лет Армения сумела достаточно пополнить арсенал армии и довести степень боевой подготовки до более бдительного состояния.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в военном пантеоне “Ераблур” сказал заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян, отвечая на вопрос о том, какие уроки Армения извлекла из апрельской четырехдневной войны 2016 года.

“Мы уже начали цикл замены количественного на качественный. Мне кажется, что этим все сказано. То есть, мы внесли серьезные качественные изменения как в плане боевой подготовки личного состава, так и по части вооружения и боеприпасов, технических средств, которыми пополнились вооруженные силы. Это устройства видеонаблюдения, автоматизированные устройства управления и наши аналитические возможности", - сказал замминистра обороны Армении.