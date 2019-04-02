Казахстан продолжит многовекторную внешнюю политику, заявил Токаев

Казахстан продолжит проводить многовекторную внешнюю политику, развивая сотрудничество с Россией, Китаем, Европой, США, Центральной Азией и исламским миром, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Полномочия главы государства перешли к Токаеву после того, как первый президент страны Нурсултан Назарбаев заявил об отставке с 20 марта. До этого Токаев был председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

"Во внешней политике Казахстан придает большое значение сотрудничеству с Россией, Китаем, Европой, США, Центральной Азией и исламским миром. Кроме того, в Казахстане после обретения независимости начался ряд интеграционных процессов. Эта традиция остается неизменной, наша политика не меняется. Мультивекторная стратегия будет оставаться приоритетом для казахстанской дипломатии", - сказал Токаев в своем первом интервью в новой должности, которое он дал казахскоязычным изданиям "Егемен Казахстан" и "Айкын".

Токаев подчеркнул, что многовекторный подход во внешней политике, избранный первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым после обретения независимости, помог стране избежать участия в межгосударственных и региональных конфликтах.

Кроме того, по его словам, благодаря этой политике мир признал Казахстан миротворческим государством. "Сегодня миротворческая миссия является приоритетом внешней политики страны. Казахстан - это платформа для мира в Азии", - заключил он.