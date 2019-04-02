Вице-президента США второй раз за неделю обвинили в непристойностях

Еще одна женщина обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в непристойном поведении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом пишет газета Hartford Courant.

Эми Лаппос утверждает, что в 2009 году во время мероприятия по сбору средств Байден схватил ее за голову, притянул к себе и принудил потереться носами. Она не рассматривает инцидент как домогательство. «Это сексизм или мизогония», — сказала пострадавшая.

Она уточнила, что никогда не подавала жалобу на поведение Байдена, «потому что он был вице-президентом. а она — никем».

30 марта бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в домогательствах. По ее утверждению, политик понюхал ее волосы и поцеловал в затылок.