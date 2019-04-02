Следственный комитет трем лицам предъявил обвинения в незаконном обороте наркотиков

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, расследуемому следственным управлением области Гегаркуник Следственного комитета Республики Армения, были раскрыты случаи незаконного оборота наркотических средств без цели сбыта. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, трем лицам предъявлено обвинение.

25-го марта 2019 г. в районе 14:00 житель города Раздан, 1984 года рождения, в городе Гаваре, согласно договоренности, у 63-летнего жителя Гегаркуникской области Армении, приобрел наркотик, изготовленный из конопли, частью которого угостил гражданина 1971 года рождения, а остальную часть - весом 2,68 грамма, оставил на хранение в своем автомобиле.

В ходе предварительного следствия были также получены данные о том, что 34-летний житель города Раздан с начала января по 26 марта 2019 года около 15 раз у 63-летнего жителя города Гавар, приобретал наркотики, изготовленные из конопли в размере 8-10 сигарет.

При экспертизе изъятой массы растительного происхождения были обнаружены каннабиноиды и наркокалоид - следы тетрагидроканнабинола, являющиеся алкалоидами растения конопли, а растительная дробленая масса конопли с твердым весом 2,68 грамма, представленная на экспертизу, является наркотиком “марихуана”.

По факту в полиции 26 марта 2019 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 266 и ч. 1 ст. 268 УК РА, которое в тот же день было принято к производству в Гегаркуникском областном следственном управлении СК РА.

В рамках уголовного дела, в установленном законом порядке, были проведены обыски, во время которых в квартире жителя города Гавар были обнаружены и изъяты две отдельные массы растения, похожего на коноплю, одна из которых составила 2,75 грамма, а другая-35 граммов. Во время обыска автомобиля 34-летнего жителя Раздана была обнаружена и изъята желто-зеленоватая дробленая масса весом 3,1 грамма.

29 марта 2019 г. жителю города Гавар, 1955 г. р., было предъявлено обвинение по части 1 статьи 266 и пункту 2 части 2 статьи 268 Уголовного кодекса РА. Следователь представил в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено. Мужчине, 1984 г. р. обвинение по ч. 1 ст. 266 и ч. 1 ст. 268 УК, а мужчине 1971г.р. - по части 1 статьи 268 Уголовного кодекса РА Армении. В отношении двух последних избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.