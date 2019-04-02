Служба принудительного исполнения подвела итоги первого квартала

Служба принудительного исполнения подвела итоги деятельности службы за первый квартал 2019 года. Как сообщили «Арменпресс» в Службе принудительного исполнения, итоговое рабочее совещание вел главный принудительный исполнитель Ра, полковник юстиции Акоп Акопян.

В ходе совещания начальник инспекционного и аналитического отдела службы Левон Балян представил доклад о взысканных со стороны службы суммах, прекращениях и завершениях исполнительных производств за отчетный период.

В первом квартале 2019 года со стороны службы было взыскано 7 342 274 541 драмов, что превысило показатель 2018 года примерно на 29,32%. За отчетный период было обработано 299 258 исполнительных производств, этот показатель снизился по сравнению с показателем 2018 года на 14,96%. Остаток исполнительных производств составил 31 765.

Одновременно за указанный период от физических и юридических лиц было получено 33 84 заявлений и писем, служба “горячая линия” получила 144 жалобы, а в офисе быстрого обслуживания службы было обслужено 17 395 граждан. Главный принудительный исполнитель и заместители главного принудительного исполнителя РА приняли 10 граждан.

Начальники отделов службы представили результаты работ за первый квартал, проблемы, имеющиеся в отделах и получили от руководителя службы конкретные поручения.

В числе других вопросов, касающихся исполнительных производств, в ходе совещания главный принудительный исполнитель РА потребовал от руководителей отделов службы строгого соблюдаения сроков исполнительных производств, распорядился быть строго последовательными в вопросе соблюдения трудовой дисциплины, работать с высокой ответственностью.

Главный принудительный исполнитель РА, подводя итоги совещания, дал руководящему составу службы поручения, связанные с выполнением предстоящих работ.