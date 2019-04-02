Автодорога Степанцминда–Ларс открыта для всех видов транспорта
По данным департамента дорог Министерства инфраструктур Грузии, по положению на 10:00 2 апреля дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
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