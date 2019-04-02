Зурабишвили: Саакашвили мог стать важнейшей фигурой Грузии 21-го века, но потерял голову во власти

Экс-президент Михеил Саакашвили Саакашвили мог стать важнейшей фигурой Грузии 21-го века, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она оценила его роль как «важную», но, по ее словам, Саакашвили потерял голову во власти и допустил множество «громадных ошибок», сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



«Саакашвили начал реформы, которые продолжаются по сегодняшний день, и с данной точки зрения он исполнил важную роль. Он мог стать важнейшей фигурой Грузии 21-го века, или возможно не только одного века, но он потерял голову во власти, и стал авторитарным, что показало реформы в другом свете. И, разумеется, одной из его громадных ошибок было то, что он не справился с российскими провокациями во время войны 2008 года. Так "замороженный" конфликт превратился в непосредственную оккупацию территорий» - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью изданию "Шпигель".



