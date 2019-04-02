Южная Корея и КНДР восстановят видеоцентры для встреч семей, разделенных Корейской войной

Республика Корея начнет в апреле работы по ремонту и модернизации центров для проведения встреч членов разделенных семей в режиме видеоконференций. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило во вторник южнокорейское министерство объединения.

"Работы в 13 центрах начнутся в среду и будут завершены до конца текущего месяца", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что параллельно планирует обсудить с представителями Пхеньяна вопросы ремонта и модернизации таких центров, находящихся в КНДР.

Проблема разделенных семей является одним из самых актуальных гуманитарных вопросов в межкорейских отношениях, поскольку средний возраст таких граждан превышает 80 лет и с каждым годом их остается все меньше.