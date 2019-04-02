Reuters: США в мае могут ввести дополнительные санкции в отношении Ирана

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных экономических санкций в отношении Ирана в связи с первой годовщиной выхода США из сделки по атому, о котором Вашингтон объявил в мае 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Согласно его информации, санкции затронут те секторы экономики, которые ранее оставались вне зоны действия рестрикций со стороны Соединенных Штатов. При этом представитель администрации назвал максимальное снижение экспорта иранской нефти главной целью введения дополнительных санкций.