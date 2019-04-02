Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой

Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, специалисты обнаружили в подозрительном конверте на ее имя самодельный взрывной механизм.

Бомба была обезврежена. Полиция, открывшая расследование по факту произошедшего, предполагает, что конверт был направлен членами анархических группировок, связанных с социальным центром молодежи (левых взглядов), который закрыли по распоряжению мэрии 7 февраля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Политики как из "Движения "5 звезд", которое представляет Аппендино, так и политические оппоненты выразили солидарность мэру, назвав произошедшее "серьезным происшествием террористического толка".