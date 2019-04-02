Британские депутаты вновь отвергли все альтернативы сделке по Brexit

Депутаты Палаты общин парламента Великобритании снова отвергли все альтернативы не получившему одобрения проекту соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом стало известно после объявления итогов голосования по четырем предложениям, которые были отобраны Джоном Беркоу, спикером Палаты общин.

Совсем немного голосов не хватило предложению депутата от правящей Консервативной партии Кеннета Кларка, которое поддержали 273 депутата, против выступили 276 народных избранника. Эта инициатива требовала от кабмина включения в любое будущее соглашение с Евросоюзом пункта о "постоянном и всеобъемлющем таможенном союзе с ЕС, распространяющемся на всю Великобританию".

Предложение консерватора Ника Боулза ("Единый рынок 2.0" или "Норвежская модель +") также не нашло поддержки большинства парламентариев. То же касается и поправки депутатов от Лейбористской партии Фила Уилсона и Питера Кайла, которая предусматривает проведение референдума, на который должны вынести текст любого соглашения, достигнутого с Брюсселем.

Четвертый вариант предполагает, что депутаты рассмотрят вариант, требующий от правительства очередное продление сроков Brexit, а если это не окажется возможным, то депутаты будут голосовать либо за реализацию Brexit без соглашения, либо за отмену действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.