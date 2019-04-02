Президенты Армении и Арцаха приняли участие в открытии памятника магавузцам, погибшим в Арцахской войне

Прибывший сегодня с рабочим визитом в Республику Арцах президент Армении Армен Саркисян вместе с президентом Арцаха Бако Саакяном и предводителем Арцахской епархии архиепископом Паргевом Мартиросяном в селе Магавуз Мартакертского района принял участие в торжественной церемонии открытия памятника, увековечивающего память 17 махавузцев, отдавших свою жизнь в Арцахской войне.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Президента Армении, президенты Армен Саркисян и Бако Саакян возложили венок к мемориалу и воздали дань уважения памяти магавузцев, погибших в Арцахской освободительной войне и в Великой Отечественной войне.

Президент Республики Арцах за мужество, проявленное в ходе апрельских военных действий в 2016 году, нескольким магавузцам вручил государственные награды Арцаха.

Затем президенты двух армянских государств беседовали с участниками мероприятия.