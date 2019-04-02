За причинение вреда окружающей среде инспекционный орган назначил административный штраф более 1,5 млн драмов

В период с 18 по 22 марта 2019 года инспекционным органом охраны природы и недр было обнаружено 47 случаев правонарушений, выявленных в ходе проверок, рейдов, проверки отчетов, рассмотрения дел об административном производстве. Как сообщили «Арменпресс» в инспекционном органе, по зафиксированным случаям был подсчитан ущерб, нанесенный окружающей среде в размере 12.730.020 драмов, а по 21 случаю назначен административный штраф в размере 1.650.000 драмов.

В частности, в сфере охраны растительного мира зафиксировано 34 случая правонарушений. В Лори и Тавуше выявлены случаи незаконной вырубки деревьев. А в сфере охраны животного мира - 10 случаев правонарушений. По 3 случаям правонарушений, выявленных в Гегаркунике, изъято 186 штук , 68 кг сига, которые в установленном порядке переданы соответствующим социальным учреждениям, подсчитан ущерб, нанесенный окружающей среде в размере 340.000 драмов. Рыба была конфискована и в Ереване, и в Вайоц Дзоре.

За непредставление в установленные сроки ежеквартальных отчетов по природоохранным и природопользовательным платежам назначен административный штраф в размере 50.000 драмов РА.