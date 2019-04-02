В текущем году в Ереване будет отремонтировано 48 детских садов

При совместном финансировании программы ООН по энергоэффективности и энергосбережению и мэрии Еревана в 2019-2020 гг. в столице будет отремонтировано 48 детских садов. Об этом на запрос «Арменпресс» сообщили в управлении общего образования аппарата мэрии Еревана, добавив, что проблемы детских садов, включенных в программу ремонта, находятся на стадии обсуждения.

В соответствии с единым подходом, установленным решением мэра Еревана от 30 июня 2011 года N2833-а “об установлении режима работы муниципальных дошкольных учебных заведений и длительности содержания детей”, в дошкольных учреждениях рабочий режим установлен с 8:00 до 17:30, продолжительность содержания детей-с 8:30 до 17:30, а в вечерние часы продолжительность содержания детей - с 17: 30 до 19: 00.

Из управления общего образования также сообщили, что согласно вышеуказанному решению, для работающих родителей продолжительность содержания детей в 39 дошкольных учебных заведениях установлена до 19:00, однако из-за отсутствия спроса со стороны родителей, длительные группы действуют только в 13 детских садах (N 5, 15, 23, 25, 26, 31, 43, 44, 50, 61, 114, 126, 133)

На наш вопрос о том, возможна ли в ближайшее время установка камер в аудиториях детских садов, из управления ответили, что это противоречит закону РА “О персональных данных”. Видеонаблюдение в учебных заведениях может осуществляться на внешней стороне зданий, в подъездах, коридорах, на лестничных площадках", - сообщили в мэрии Еревана.