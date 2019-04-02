На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом
09:36, 2 Апрель, 2019
На территории РА 2 апреля по положению на 08:20 есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что перевал Варденяц закрытдля грузовиков с прицепом.
Труднопроходимы перевал Варденяц, автодороги Сотк-Карвачар, Ванадзор-Дилижан, Алагяз-Чарчакис, Алагяз-Меликгюх Арагацотнской области. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.