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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом


На территории РА 2 апреля по положению на 08:20 есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что перевал Варденяц закрытдля грузовиков с прицепом.

Труднопроходимы перевал Варденяц, автодороги Сотк-Карвачар, Ванадзор-Дилижан, Алагяз-Чарчакис, Алагяз-Меликгюх Арагацотнской области. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.




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