Европейские индексы - 01-04-19
МОСКВА, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.35% и составил 11681.99 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.03% и составил 5405.53 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 7317.38 пункта, а российский RTSI вырос на 1.35% и составил 1214.29 пункта.
- 09:02 Европейские индексы - 01-04-19
- 09:01 Американские индексы выросли - 01-04-19
- 08:59 Цены на цветные металлы - 01-04-19
- 08:57 Цены на драгоценные металлы - 01-04-19
- 08:56 Цены на нефть выросли - 01-04-19
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- 01.04-21:20 Предстоящие на 2 апреля мероприятия
- 01.04-20:33 Президенты Армении и Арцаха посетили Талиш и встретились с военнослужащими, принявшими участие в апрельской войне
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- 01.04-18:15 Многонациональная инспекционная группа Турции проведет проверку “Объявленного места” на территории Армении
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- 01.04-17:12 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-04-19
- 01.04-17:11 Азиатские индексы - 01-04-19
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- 01.04-16:25 Аваков охарактеризовал Зеленского как "порядочного человека из другого мира"
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- 01.04-15:50 Источник: в ЕС готовы обсуждать вариант таможенного союза с Британией
- 01.04-15:45 Ереванский коньячный завод готовится закупить винограда более чем на 2 тыс. тонн больше, чем в прошлом году
- 01.04-15:36 Во Франции считавшийся утерянным эскиз Рубенса продали за 1,3 миллиона евро
- 01.04-15:33 Спикер НС Армении принял посла Бразилии
- 01.04-15:31 В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
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- 01.04-15:05 По мнению Эдмона Марукяна, для урегулирования проблемы Арцаха новые власти пробуют проявить новые подходы
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