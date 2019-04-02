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Европейские индексы - 01-04-19


МОСКВА, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.35% и составил 11681.99 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.03% и составил 5405.53 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 7317.38 пункта, а российский RTSI вырос на 1.35% и составил 1214.29 пункта.




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