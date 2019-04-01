За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 104 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 29 марта и 1 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 104 случая преступлений, из них 14 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 26 случаев причинения телесных повреждений, 19 случаев кражи личного имущества, 13 случаев мошенничества, 11 случаев побоев, 4 случая обнаружения наркотиков, 3 случая угрозы убийством, по 2 случая хулиганства и взяточничества, по 1 случаю разбойного нападения, грабежа, присвоения или растраты, квартирной кражи, контрабанды, фальшивомонетничества, злоупотребления должностными полномочиями, применения насилия в отношении представителя власти, незаконной вырубки деревьев и дачи ложных показаний экспертом.

За данный период обнаружены 6 человек, находящихся в розыске, eщe 5 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 3 лиц, пропавших без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 12 случаев кражи личного имуществ, по 1 случаю причинения телесных повреждений и квартирной кражи.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 35 ДТП: 57 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.