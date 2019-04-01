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Президенты Армении и Арцаха посетили Талиш и встретились с военнослужащими, принявшими участие в апрельской войне


Президент Республики Арцах Бако Саакян 1 апреля вместе с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном посетил Талиш, возложил венок на мемориальном комплексе села, встретился с военнослужащими и воинами-освободителями, принявшими участие в апрельской войне.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, в теплой и непосредственной атмосфере были затронуты вопросы, касающиеся государственного и армейского строительства, восстановления Талиша.




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