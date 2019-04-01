Президенты Армении и Арцаха в селе Магавуз приняли участие в церемонии открытия мемориального комплекса в честь погибших воинов-освободителей

Президент Республики Арцах Бако Саакян 1 апреля вместе с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном посетил село Магавуз Мартакертского района и в рамках 26-ой годовщины освобождения села принял участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса в честь погибших воинов-освободителей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян вручил высокие государственные награды группе воинов-освободителей и выступил с речью.

Бако Саакян отметил, что магавузцы всегда отличались своим патриотизмом, активно участвуя в деле защиты родины. Президент назвал освобождение Магавуза одной из значительных побед в национально-освободительной борьбе арцахцев.

Глава государства подчеркнул, что лучшим способом укрепления всех побед является развитие и усиление родной страны, отметив необходимость восстановления былой славы и экономического потенциала Магавуза.